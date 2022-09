A FIFA esteve esta terça-feira na Cidade do Futebol para realizar testes antidoping a todos os jogadores que integram o grupo da Seleção Nacional para os jogos com a Chéquia e Espanha. A informação foi avançada pela Federação no site oficial.

«Ainda antes do primeiro treino da equipa nacional, a FIFA realizou uma ação de controlo antidoping a todos os jogadores da Seleção Nacional que se encontram concentrados na Cidade do Futebol», pode ler-se.

«A ação da FIFA é habitual sempre que se aproxima uma fase final do Campeonato do Mundo, a exemplo, aliás, do que a UEFA também faz em fase prévia de um Europeu.»