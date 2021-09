O Portugal-Liechtenstein, do Grupo D de qualificação para o próximo Campeonato da Europa de sub-21, vai realizar-se em Vizela, a 7 de outubro, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Além do local do encontro, a o organismo presidido por Fernando Gomes informou que o jogo tem início marcado para as 20h15.

Cinco dias depois da receção ao Liechtenstein, a seleção portuguesa de sub-21 visita Reiquiavique, onde defrontará a Islândia, a partir das 15h00 (hora de Portugal Continental).

Depois de ter vencido o jogo inaugural, Portugal ocupa o quarto lugar do grupo, com três pontos, embora com menos dois jogos do que o líder Chipre, que soma sete pontos, e do que a Grécia, segunda colocada, com cinco. A Islândia segue na terceira posição, com quatro pontos em dois jogos, enquanto Bielorrússia e Liechtenstein ainda não pontuaram.

O Campeonato da Europa de 2023 vai ser organizado por Roménia e Geórgia.