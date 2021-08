Dias depois de ter sido apresentado no Barcelona, Sergio Aguero decidiu «ir às compras». Ora, no caso do avançado argentino, isso significou adquirir uma «bomba»: Aguero comprou um Ferrari SF90 Stradale.

Este modelo tem 1000 cavalos de potência, devido a um moto V8 de combustão e três motores elétricos. Um Ferrari mais potente só nas pistas, porque em estrada não há igual. Deve ser por isso que o preço inicial é de 430 mil euros...