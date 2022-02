O FC Porto recebe o Gil Vicente na 24.ª jornada da Liga, depois de garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, eliminando a Lazio no playoff.

O duelo com o quinto classificado do campeonato está agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão, e Sérgio Conceição está consciente das dificuldades que o líder da prova vai enfrentar.

Grujic, Uribe, Pepe e Marchesín cumprem castigo, enquanto Manafá continua a recuperar de lesão. Para além disso, como revelou o treinador portista, Bruno Costa e João Mário apresentam queixas físicas.

«Teremos de fazer ajustes face aos castigos e ainda temos um ou outro jogador em dúvida. Não sei ainda se poderei contar com o Bruno Costa e o João Mário também saiu com queixas do último jogo. Daí a chamada do Bernardo Folha para estar connosco amanhã no jogo», explicou Sérgio Conceição.



Bernardo Folha, médio de 19 anos que é filho de António Folha, tem estado em destaque na equipa B do FC Porto.