O PAOK oficializou esta quarta-feira a contratação de José Boto, confirmando o cenário apresentado pelo Maisfutebol. O Português deixou a posição de chief-scout do Shakhtar Donetsk para rumar ao clube grego, com um contrato válido até ao verão de 2024.



José Boto vai desempenhar as funções de diretor desportivo do PAOK.



Aos 55 anos, e depois de uma longa passagem pela estrutura do Benfica, o português ocupava a posição de chief-scout do Shakhtar Donetsk desde 2018.