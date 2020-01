O Benfica bateu o Sporting no dérbi de Alvalade (0-2) terminou a primeira volta da Liga com 16 vitórias em 17 jornadas, um registo impressionante e praticamente sem palarelo nos principais campeonatos europeus. Aliás, apenas o Liverpool faz ligeiramente melhor, com sensacionais 20 triunfos em 21 jogos na Premier League.

A equipa de Bruno Lage chega a esta fase com 94,1 por cento de vitórias, garantindo 48 pontos e registando apenas uma derrota, frente ao FC Porto, a 24 de agosto de 2019. Em Inglaterra, o Liverpool de Jurgen Klopp segue com 95,2 por cento de triunfos, num percurso apenas perturbado por um empate frente ao Manchester United (1-1), já a 20 de outubro de 2019.

O Maisfutebol analisou os dez campeonatos dos países com maior coeficiente no ranking da UEFA e concluiu que mais nenhuma equipa apresenta uma percentagem de vitórias superior a 90 por cento. Nesse parâmetro, o Liverpool e o Benfica são de facto os Reis.

Na terceira posição surge curiosamente uma equipa treinada por um português: o Shakhtar Donetsk de Luís Castro, que tem 16 vitórias em 18 jornadas na Ucrânia (88,9%), para além de dois empates.

Em França, o Paris Saint-Germain garantiu 16 triunfos em 20 jogos (80%), mais que a Juventus em Itália (15 em 19, 78,9%) e o Ajax na Holanda (77,8%). Seguem-se o Club Brugge na Bélgica (15 em 20, 75%), o Zenit na Rússia (14 em 19, 73,7%) e o Leipzig na Alemanha (11 em 17, 64,7%).

Barcelona e Real Madrid vão disputando a liderança na Liga espanhola, com registos relativamente modestos. Neste sábado, os merengues venceram o Sevilha e isolaram-se à condição no primeiro lugar, com 12 triunfos em 20 jogos (60%).