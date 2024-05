Kyren Wilson venceu Jak Jones e sagrou-se campeão do mundo de snooker, esta segunda-feira.

No mítico «Crucible Theatre», em Sheffield, o inglês e número 12 do ranking mundial entrou com uma vantagem de 7-0 e todos acharam que a vitória seria fácil. Só que o galês (que teve de passar pelas qualificações para chegar à fase final do torneio) conseguiu equilibrar as contas na segunda e terceira sessão do encontro.

Ainda assim, o favoritismo de Kyren Wilson acabou por lhe dar o triunfo (18-14) e confirmar a estreia a vencer (de forma consecutiva) no torneio, sendo que sucedeu ao belga Luca Brecel, que no ano passado também conquistou o troféu pela primeira vez, ao derrotar Mark Selby.