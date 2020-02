Walter Chicharro, presidente da Câmara Municipal da Nazaré, fez um ponto de situação dos surfistas que sofreram um acidente durante a prova de ondas gigantes. Em entrevista à TVI24, o autarca garantiu que Hugo Vau "não tem nada partido e já teve alta" e revelou que Alex Botelho já "respira sem ajudas" e "está perfeitamente consciente".

"Tenho notícias de ontem à noite, cerca das 00:30, estive à conversa com o ortopedista que esteve atento ao Hugo Vau e com o internista - ambos meus amigos pessoais - que está a cuidar do Alex Botelho. Aproveito para vos dizer que não é verdade que Hugo Vau tenha partido uma perna. Foi feito um conjunto de exames durante o final de tarde, princípio de noite de ontem, a informação que tenho dada por volta da meia noite, o Hugo Vale não tem nada partido e terá tido alta ontem mesmo, por volta da uma da manhã", afirmou.