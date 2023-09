O Sporting vai defrontar a Atalanta, o Sturm Graz e o Raków Częstochowa na fase de grupos da Liga Europa, ditou o sorteio realizado a princípio da tarde desta sexta-feira, no Mónaco.

Os leões, que integravam o Pote 2, foram integrados no Grupo D. A Atalanta (Itália) é a equipa do Pote 1, o Sturm Graz (Áustria) a do Pote 3 e Raków Częstochowa (campeão da Polónia) a do Pote 4.

O Sporting, recorde-se, é o único representante português na fase de grupos da Liga Europa.