Al Musrati foi distinguido como o melhor jogador da Liga no mês de fevereiro.



O médio do Sp. Braga foi uma das figuras do Sp. Braga, equipa que alcançou cinco vitórias e um empate no mês passado. Aos 24 anos, o jogador líbio tem estado a um nível elevado, tendo conquistado o prémio de médio do mês.



Al Musrati recolheu 19,61 por cento dos votos dos treinadores da competição e superou a concorrência de Palhinha (11,76 por cento) e de Coates (18,95 por cento).