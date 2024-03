Artur Jorge afirmou, esta terça-feira, que a saída do Sp. Braga é uma «certeza» e que a cada dia que passa, o momento fica mais próximo de acontecer.

À margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que decorreu em Viseu, o técnico admitiu estar «extremamente satisfeito» no clube, mas não fecha nenhuma porta relativamente ao futuro, seja dentro ou fora de Portugal.

«Irei defender outro clube com toda a certeza, cada dia que passa estou mais próximo da saída, mas por agora tenho contrato com o Sp. Braga até 2025. Quando essa oportunidade surgir, cá estaremos para poder então fazer o mesmo de sempre: dar o melhor, ter a ambição e continuar a ganhar».

O Fórum da ANTF termina, esta terça-feira, em Viseu, cidade europeia do desporto em 2024 e contou com a presença de mais de 1.100 treinadores de futebol e futsal, sendo «o mais participativo de sempre», tal como disse o presidente do organismo, José Pereira, à agência Lusa.