O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a implementação de quatro novos elevadores no Estádio Municipal, tendo já submetido «à Câmara Municipal de Braga toda a documentação necessária para o início das obras de reconstrução dos acessos».

De acordo com o clube, em comunicado, vão ser implementados «quatro novos elevadores de última geração na bancada Poente (dois em cada um dos extremos e que acrescem aos dois elevadores centrais já existentes), com capacidade para 33 pessoas cada um e com uma velocidade média de dois metros por segundo», sendo que «estes elevadores terão paragens no piso 5, 2 e 1».

Além disso, «na bancada Nascente, os dois elevadores já existentes serão substituídos», sendo que «um terá capacidade para 21 pessoas e o outro para 27 pessoas», tratando-se de «elevadores mais modernos e rápidos» e que «darão acesso ao piso -1 (parque de estacionamento P2), algo que até agora não era possível».

Sem detalhar os custos da obra, o Sporting de Braga nota ainda que o «processo foi submetido na Câmara Municipal de Braga para obra imediata e atempada para o arranque da nova época».