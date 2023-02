O Sp. Braga tinha de fazer história em Florença para sonhar em seguir em frente na Liga Conferência, mas ficou a meio e acabou por sucumbir diante da formação «Viola» e permitir a reviravolta no jogo. 3-2 no jogo, 7-2 na eliminatória.

Nunca nas competições europeias uma equipa recuperou de uma desvantagem de quatro golos na primeira mão de uma eliminatória. Esta noite, o Sp. Braga chegou a ter meio serviço feito, quando Castro (aos 16m) e Álvaro Djaló (aos 34m), com um golaço, chegaram a colocar os minhotos com 2-0 no marcador.

Mesmo com uma equipa alternativa lançada por Artur Jorge, com nove novidades no onze inicial em relação ao duelo na Pedreira, chegou a parecer ser possível um pequeno milagre. Porém, três minutos depois, um golo de Mandragora puxou a equipa portuguesa para a realidade.

Perante 13 603 no Artemio Franchi, a formação «Viola» continuou a recuperação já no segundo tempo. Primeiro, com um falso alarme. Aliás, um bip enganador no pulso do árbitro, que deu um golo a Cabral que as imagens do VAR viriam a tirar. Cinco minutos bastaram para que a igualdade chegasse mesmo pelo pé de Saponara. E já aos 83m Cabral viria a descobrir por fim o caminho da baliza de Tiago Sá e a selar o triunfo da equipa italiana.

Esta Fiorentina, a desiludir na Liga Italiana (em 14.º lugar), está longe de ser monumental como o Duomo ou encantadora como a Ponte Vecchio, mas antes de tudo foi pragmática. Tremeu a determinada altura, mas recompôs-se e acabou por se impor à medida que o relógio avançou.

Não há milagre do Sameiro que resista na paróquia de Santa Maria Novella.

Era uma missão quase impossível, mas nem uns «Guerreiros» com dotes de lutadores de «Calcio Fiorentino» teriam fôlego para travar tal batalha. O sonho durou pouco mais de meia-hora e junto às margens do Arno o Sp. Braga confirmou mesmo a despedida da Europa.