Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, anunciou que a ambição do clube é vencer o Grupo D da Liga Europa, no qual vai defrontar o Malmo, o Union Berlim e o Saint-Guilloise.

«Vamos disputar este grupo para o vencer até porque isso apura-nos imediatamente para os oitavos de final, fase na qual queremos estar mais uma vez. Partimos de uma posição inicial confortável, somos a quinta equipa com melhor ranking das 32 em sorteio, o que nos permitiu sair do pote 1 e, com isso, conseguimos ter aspirações para podermos ultrapassar todos os adversários», afirmou o treinado em declarações às plataformas do clube minhoto.

Artur Jorge frisou reconhecer «o valor e aquilo que são as capacidades de cada um» dos adversários e «respeitar a sua história recente, mas pensando sempre em ganhar».

Numa análise aos adversários, notou que o Malmo «é dominador no seu país, sendo atualmente o campeão nacional», e destacou o quinto lugar na Bundesliga na época passada do Union Berlim.

Em relação ao Saint-Gilloise, frisou ser «uma equipa que subiu recentemente à primeira liga [belga]», conseguindo num «curto espaço de tempo chegar à fase de grupos da Liga Europa, mas também já ter disputado o play-off da Liga dos Campeões, tal e qual como o Malmo, o que denota bem aquilo que é a qualidade de todas as equipas».

O treinador dos bracarenses considera que, «para se poder terminar o grupo em primeiro», a equipa terá de ser «muito regular e equilibrada», fora e em casa.

«Queremos ser uma equipa competitiva, competente, que possa criar dificuldades ao adversário, que possa ser superior, regular e terminar este grupo em primeiro lugar para cumprir mais um objetivo que temos internamente», reforçou.

Destacando o facto de esta primeira fase da prova ter a duração de cerca de dois meses, o treinador reconheceu que ter vários jogadores com experiência europeia «é uma grande vantagem» porque traz mais «capacidade» aos atletas para gerirem esse «contexto competitivo mais aglomerado».

Os jogos da fase de grupos realizam-se a 8 de setembro (primeira jornada), 15 de setembro (segunda), 6 de outubro (terceira), 13 de outubro (quarta), 27 de outubro (quinta) e 3 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga Europa está agendada para 31 de maio de 2023, na Puskas Arena, em Budapeste.