O Sp. Braga vai defrontar o Malmö, o Union Berlim e St. Gilloise na fase de grupos da Liga Europa desta temporada.

O sorteio da Europa League 2022/23 realizou-se nesta sexta-feira em Istambul, e os minhotos partiam do Pote 1, uma vez que eram cabeças de série.

O Sp. Braga ficou então no Grupo D com suecos, alemães, que contam com Diogo Leite e, o vice-campeão belga.