Apesar do interesse do Benfica, Ricardo Horta vai apresentar-se na próxima segunda-feira às ordens do técnico Artur Jorge, assegurou esta sexta-feira o presidente do Sporting de Braga, António Salvador.

«Quanto ao Ricardo Horta, fala-se tanto em Ricardos que eu já estou cansado de ouvir falar em Ricardos durante um mês e tal. O Ricardo é um jogador que, na segunda-feira, vai apresentar-se ao trabalho, como o Carmo. Como sabem esteve na seleção, é o nosso capitão, é um jogador muito importante para o nosso clube e, depois de umas curtas férias, na segunda-feira está ao serviço. Vai começar a trabalhar e a preparar-se para uma época nova», começou por dizer esta tarde, no Estádio Municipal de Braga, quando questionado sobre o internacional português.

«Esperamos que seja [uma época] de grandes conquistas pessoais e coletivas. Pessoais já teve este ano, conseguiu o que está na história deste clube: melhor marcador de sempre deste clube, é capitão da nossa equipa, um exemplo como profissional. Estamos ansiosos que na segunda-feira chegue cá», referiu o dirigente à margem da cerimónia de apresentação do novo patrocinador dos bracarenses, a Moosh, num acordo oficializado para as próximas «três temporadas desportivas», de acordo com o comunicado pelo clube minhoto, esta manhã.



Recentemente, o novo técnico das águias, Roger Schmidt, elogiou o internacional português e pediu para aguardar pelas «próximas semanas». Horta, de 27 anos, tem contrato com o Sp. Braga até 2026.