O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, defendeu esta sexta-feira que quem quiser contratar os futebolistas portugueses David Carmo e Ricardo Horta vai ter de pagar um «justo valor» pela sua aquisição neste mercado de transferências de verão, para a época 2022/23.

Depois de afirmar que Ricardo Horta, cobiçado pelo Benfica, vai apresentar-se ao trabalho no plantel comandado por Artur Jorge na próxima segunda-feira – assim como David Carmo – Salvador elogiou ambos e deixou a ideia de que a SAD bracarense pretende valores significativos para possíveis vendas.

«São só dois dos melhores jogadores portugueses, de seleção, dois dos melhores jogadores do nosso campeonato e, como tal, quem os quiser, terá de pagar o justo valor», afirmou Salvador, em conferência de imprensa, à margem da apresentação do novo patrocinador principal das camisolas do Sp. Braga, a Moosh, para as próximas três épocas (os valores da mesma não foram, por ora, revelados).

Ricardo Horta tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros e contrato até 2026 com os minhotos. Já David Carmo, que tem contrato até 2025, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

No início da semana, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, admitiu que uma eventual contratação de Ricardo Horta seria vista como uma «grande melhoria» para o elenco dos encarnados.

Por outro lado, sobre David Carmo e tal como o Maisfutebol noticiou há pouco mais de uma semana, o Sporting de Braga tentou adquirir os dez por cento restantes do passe do defesa - alvo de interesse do FC Porto - a troco de 600 mil euros, mas a proposta foi recusada pela Sanjoanense, clube de formação que quer conservar essa parcela para uma futura transferência do jogador.

«Não saindo ninguém, não vamos contratar»

Ainda em relação ao plantel, e confirmadas as contratações de Costinha (Académica), Sikou Niakaté (Guingamp, empréstimo) e de Victor Gómez (Espanhol, empréstimo), além do regresso de emprestados como Mario González, António Salvador garantiu que, se não sair mais ninguém, o Sporting de Braga não vai contratar. Recorde-se que, por outro lado, saíram Leonardo Buta, Yan Couto e Diogo Leite e Tiago Esgaio voltou a ser cedido ao Arouca.

«Sabemos bem até onde podemos ir, o investimento que temos feito na Cidade Desportiva e a aposta na formação é para continuar. O nosso plantel está praticamente fechado, ou fechado. Não saindo ninguém, não vamos contratar ninguém. Obviamente que se sair um jogador - e hoje não sai ninguém - aí sim teremos que arranjar alguém para esse lugar. Neste momento, as coisas estão praticamente encerradas», assegurou o dirigente, que apontou ainda à forma de fazer «abordagens».

«Há muita forma de fazer abordagens: através de terceiros e de jornais e há outros que abordam de forma institucional e correta, com lisura. Aí, poderemos conversar e analisar e certamente que qualquer jogador que possa sair do Sp. Braga terá que ser recompensado pelo justo valor que eles merecem e que o Sp. Braga merece receber», disse, ainda.

Igualmente sobre o mercado, Salvador referiu que não se estipulou qualquer valor monetário para encaixar em mais-valias no mercado de verão, mas assume que o Sporting de Braga terá que vender neste ou no próximo mercado.

«Sabem que o Sp. Braga, todos os anos, em todos os exercícios, tem que vender, as receitas operacionais não cobrem os custos e todos os anos tem de vender ativos. Ou neste mercado, ou no mercado seguinte, terá que vender», respondeu.