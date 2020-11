O Sp. Braga anunciou que renovou contrato com David Carmo. O central de 21 anos fica com vínculo até 2025 com o clube arsenalista.

A cláusula de rescisão sobe de 20 milhões para 40 milhões de euros, sabe o Maisfutebol.

David Carmo está ligado ao Sp. Braga desde a época 2015/16 e já fez 27 jogos pela equipa principal. A nível internacional, o atleta natural de Aveiro soma 17 internacionalizações pelas seleções jovens e sagrou-se campeão europeu de sub-19, em 2018.