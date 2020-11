O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com vitória minhota por 3-2:

«Mudanças táticas? Deixo isso para os analistas. Tenho a minha opinião e não queria dizer tudo o que trabalho. O que acho é que esta equipa sofre algumas mudanças durante o jogo que são treinadas. Temos várias flutuações. Os jogadores sabem o que fazer porque trabalharam para fazer o que estão a fazer. Isso é uma realidade, há uma variabilidade grande. Posso garantir que o Braga nunca mudou de sistema desde que comecei a treinar o Braga. Agora, depende da forma como se olha para a equipa.»

«Orçamento? Nunca gostei desse argumento, já treinei o Besiktas, já treinei o Sporting. Já o usei quando era um jovem treinador, mas acho que não é correto. Preparam-se as equipas para jogar. Temos de perceber também as dificuldades minhas, que serão as do treinador do Benfica, a jogar de três em três dias. Jogadores que repetiram o jogo estão na sexta-feira mortos, no sábado meio mortos e no domingo começam a ressuscitar. Quando estão mortos e meio-mortos não conseguimos treinar com eles. Quando muito há uma componente estratégica, mas ela será mais rica e melhor dependendo do trabalho da pré-época. É aí que alicerçamos a equipa em termos táticos, para a equipa corresponder de três em três dias. Já tivemos jogos complicados, estamos a fazer uma Liga Europa brilhante, e temos uma derrota em Leicester que consideramos um acidente de percurso.