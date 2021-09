É caso para perguntar ao ver-se a fotografia, que já tem quase 20 anos: quem são estes dois meninos?

Pois bem, um chama-se Ricardo e o outro André. São os irmãos Horta e jogam ambos no Sporting de Braga. E hoje, quarta-feira, é dia de festa lá em casa.

André, de 24 anos, foi ao baú buscar uma fotografia com o irmão Ricardo, para dar os parabéns ao mais velho pelos 27 anos de vida, através da rede social Instagram.

De resto, o percurso de ambos mostra mesmo que é de família. Ambos passaram pela formação do Benfica e do Vitória de Setúbal, onde jogaram na equipa principal dos sadinos. As únicas diferenças são mesmo que André jogou na equipa principal do Benfica e Ricardo não, além do clube que ambos representaram no estrangeiro: Ricardo jogou nos espanhóis do Málaga e André nos norte-americanos dos Los Angeles FC. Agora, estão juntos no Minho e para mais um dia de festa, mas também de trabalho: afinal, quinta-feira há jogo na Sérvia, ante o Estrela Vermelha, para a Liga Europa.