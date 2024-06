O Sp. Braga oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato com Roger Fernandes, por mais três anos.

O vínculo do jovem de 18 anos com os bracarenses terminava dentro de um ano, em 2025, mas é agora prolongado por mais três temporadas, até 2028.

Roger, refira-se, esteve afastado da equipa principal do Sp. Braga, devido a um conflito do clube com o agente do jogador, o qual parece agora ultrapassado.

«Terá de perguntar ao representante do Roger se, de facto, quererá que o jogador continue no Sp. Braga. Aquilo que têm feito ao jogador é mau demais. Ele chegou aqui a Braga há seis anos. Ajudámo-lo a crescer como homem e jogador, conseguimos dar-lhe tudo aquilo que, se calhar, noutro clube não teria e, quando começou a retribuir isso ao Sp. Braga, alguém quis que ele não o fizesse. Foi uma traição que fizeram ao jogador, que estava a jogar e a render. Era um jogador de referência no campeonato português. Espero que o Roger e os seus representantes repensem na sua forma de pensar e que ele possa ser uma das figuras do campeonato no próximo ano», afirmou o presidente dos minhotos, António Salvador, no início do mês.

Na última época, Roger fez três golos e seis assistências em 24 jogos.