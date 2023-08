O internacional português Rony Lopes foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Sporting de Braga.

O extremo de 27 anos assinou um contrato válido por três temporadas com o clube minhoto e vai vestir a camisola 20.

Tal como o Maisfutebol detalhou, a chegada do internacional português, que irá auferir um vencimento dentro do teto salarial do clube, não implica encargos imediatos. No entanto, o Sevilha pode receber, no máximo, 500 mil euros mediante a concretização de determinados objetivos tanto coletivos como individuais e reservou 20 por cento de uma futura venda do atleta.

Rony Lopes, que não contava para José Luis Mendilibar, só tinha mais um ano de ligação com os espanhóis e a possibilidade de sair a custo zero no próximo ano facilitou a saída. Em Braga, vai colmatar a saída de Iuri Medeiros para os Emirados Árabes Unidos.

O futebolista esquerdino vai ter a primeira experiência como sénior em Portugal. Iniciou a carreira no Benfica, mas saiu em 2011 para o Manchester City, onde concluiu a formação e até se estreou pela equipa principal.

Passou também por França, ao serviço de Lille e Mónaco, antes de rumar ao Sevilha, em 2019/20. Na Andaluzia, teve pouco espaço e, nas últimas três temporadas, foi cedido a Lille, Olympiakos e Troyes, clube onde, na última época, somou 32 jogos, sete golos e cinco assistências.

Rony, refira-se, representou a seleção AA portuguesa em duas ocasiões, em 2017 e 2018, sob o comando de Fernando Santos.