Acordo total entre Rony Lopes e o Sp. Braga. O extremo vai assinar por três temporadas e deverá ser oficializado como reforço dos bracarenses esta quarta-feira, sabe o Maisfutebol.



O jogador de 27 anos já esteve em Braga esta terça-feira e faltam apenas concluir alguns dos exames médicos para o negócio ficar totalmente fechado.



Segundo foi possível saber, a chegada do internacional português não implica encargos imediatos para o Sp. Braga. No entanto, o Sevilha pode receber, no máximo, 500 mil euros mediante a concretização de determinados objetivos tanto coletivos como individuais e reservou 20 por cento de uma futura venda do atleta.



Rony Lopes prepara-se assim para ter a primeira experiência como sénior em Portugal. Iniciou a carreira no Benfica, mas saiu em 2011 para o Manchester City, onde concluiu a formação e até se estreou pela equipa principal.

Esteve também em França, ao serviço de Lille e Mónaco, onde protagonizou as melhores épocas da carreira, antes de rumar ao Sevilha, em 2019/20. Na Andaluzia, teve pouco espaço e, nas últimas três temporadas, foi cedido a Lille, Olympiakos e Troyes.

Na última época, somou 32 jogos, sete golos e cinco assistências.