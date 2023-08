Rodrigo Macedo vai ser emprestado pelo Sporting de Braga ao Moreirense, confirmou o Maisfutebol.



A cedência do avançado é válida por uma temporada e não inclui opção de compra. Os cónegos vão suportar o salário do jogador de 20 anos na totalidade, sabe o nosso jornal.



Rodrigo Macedo, que se destacou nos sub-23 dos bracarenses com 17 golos em 32 jogos, vai viver a primeira experiência na Liga. Ligado ao Sp. Braga desde tenra idade, o atacante estreou-se pela equipa principal na Taça da Liga no jogo contra o Paços de Ferreira.