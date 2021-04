Carlos Carvalhal garante que o embate com o Sporting não será mais especial de todos os outros jogos que fez esta época, mesmo tendo em conta que o adversário deste domingo foi a Braga nas duas últimas épocas contratar o treinador e, depois, o melhor marcador da equipa.

«Olhamos para o Sporting como o próximo adversário, pelo que vale em termos coletivos, em termos defensivos. É uma equipa competente, nas suas transições, nos lances de bola parada. O que vamos fazer com o Sporting, é o que fazemos contra os adversários todos, vamos tentar somar pontos. É o próximo adversário e vamos tentar somar os três pontos para tentarmos passar a barreira dos 60 pontos. Esse é o nosso foco. Para nós é só um jogo em que com a nossa dinâmica vamos tentar ultrapassar o adversário. O resto, faz sentido do ponto de vista jornalístico, mas para nós, profissionais, queremos é vencer o jogo», começou por destacar.

A saída de Paulinho não abalou muito o Sp. Braga, em termos de resultados, mas por outro lado o avançado, com apenas um golo, tem sentido dificuldades em adaptar-se ao Sporting. «Percebo a questão, mas tem de ser feita ao treinador do Sporting. Da nossa parte temos o nosso trajeto, houve uma necessidade de fazer uma venda, uma oportunidade excelente para o clube. Nós entendemo-la perfeitamente, estamos em sintonia completa, e cumpre-nos arranjar soluções. Essas soluções levaram-nos aos 58 pontos, estamos na final da Taça, já estivemos na final da Taça da Liga e tivemos uma boa prestação na Liga Europa», comentou.

Paulinho está agora no lado do adversário e Carvalhal preparou a equipa para isso, mas também ara outras alternativas que Ruben Amorim possa apresentar na Pedreira. «As dinâmicas dependem das características dos jogadores. O Sporting tem apostado numa variante do sistema com a inclusão de mais um médio, mas a dinâmica depende dos jogadores que estão à volta. Uma coisa é jogar com o Paulinho, o Tomás e o Nuno Santos. Outra coisa é jogar com o Pote, com o Bragança ou o Jovane. Preparam-nos bem para dois cenários», referiu ainda.