Carlos Carvalhal garante um Sp. Braga motivado para ganhar ao Sporting depois de ter realizado «uma das melhores exibições da época» frente ao Boavista. O treinador desvaloriza os últimos resultados negativos da equipa de Ruben Amorim centralizando o seu discurso no que a sua equipa pode fazer, recordando ainda os dois embates «muito divididos» com os leões esta época.

O treinador começou por falar da última vitória sobre o Boavista (2-1) para dar conta do bom momento do Sp. Braga. «Disse que foi uma das melhores exibições do Sp. Braga esta época pela dificuldade do jogo também. O Boavista é uma equipa organizada, defende com muitos jogadores. Fundamentalmente demos passos em frente. Houve ali um momento de inflexão, com o Belenenses tivemos algumas falhas em termos coletivos, melhorámos com o Rio Ave e neste jogo [com o Boavista] fizemos uma exibição mais completa, mais perto do nosso melhor nível. Queremos dar sequência ao que fizemos no último jogo», começou por destacar na antevisão do jogo deste domingo.

Em relação ao Sporting, Carlos Carvalhal começa por destacar que ainda não perdeu. «Olhando para a nossa matriz, vamos jogar para ganhar, temos a ambição de conseguir os três pontos, sabendo que é o adversário mais difícil do campeonato porque ainda não perdeu e é o adversário que está em primeiro lugar», começa por referir.

Apesar de tudo, o Sporting chega a este jogo pressionado pela classificação, com o FC Porto a apenas quatro pontos. «O Sp. Braga entra em todos os jogos para vencer desde o início. Olhamos para todos os adversários olhos nos olhos, cara a cara. Foi assim que nos batemos igual para igual com todos os adversários nas competições europeias e nas provas nacionais. Tem dado bons resultados, portanto não vamos modificar a nossa postura, percebendo que o Sporting tem mais pontos fortes do que debilidades. Não é uma questão de sonhar, temos é de trabalhar muito, correr muito e tentar jogar bem», comentou.

Vencer o Sporting pode ser uma motivação extra para o jogo, mas Carlos Carvalhal diz que a maior motivação será outra. «Jogar contra este tipo adversários a motivação é intrínseca ao próprio jogo, não é necessário qualquer fator extra para este jogo. Diria que o Sp. Braga habituou os adeptos a encarar todos os jogos com uma intensidade alta, com uma postura e uma atitude competitiva muito fortes. Temos sido muito regulares. Se calhar a motivação maior é estarmos a dois pontos de igualar a classificação do ano passado, faltando ainda seis jogos. O ano passado fizemos 60 pontos, este ano tempos 58, queremos superar essas marcas e chegar o mais longe possível no campeonato», destacou.

O Sp. Braga já defrontou o Sporting por duas vezes esta época, na primeira volta, em Alvalade, e depois na final da Taça da Liga. «Dois jogos diferentes. Acho que fizemos um bom jogo em Alvalade, muito dividido, acho que acabou por cair para o lado do Sporting, mas o jogo foi extremamente dividido. O jogo da Taça da Liga se calhar teve a mesma tónica, mas o Sporting depois de estar em vantagem no marcador fechou um pouco mais e nós tivemos duas ou três boas ocasiões para concretizar. O fundamental desses dois jogos é que foram dois jogos muito equilibrados, as vitórias caíram para o lado do Sporting, mas também podiam ter caído para o lado do Braga. O que esperamos amanhã é que seja dividido, mas que cai para o nosso lado», comentou ainda