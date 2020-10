O Sp. Braga defronta o Zorya nesta quinta-feira (17h55), na Ucrânia, na segunda jornada do Grupo G da Liga Europa. Depois de vencer o AEK Atenas, Carlos Carvalhal espera igualmente um desfecho positivo no confronto com a equipa ucraniana.

«Na altura do sorteio, disse que esta era uma equipa que não dizia muito a Portugal, mas a competência é muito alta, o Zorya é uma boa equipa, forte. Estamos à espera de dificuldades, tem os seus pontos fortes e fracos, como todas as equipas do mundo, e vamos ter de estar muito concentrados durante os 90 minutos para conseguir vencer, que é o nosso objetivo», disse o treinador bracarense, já na Ucrânia.

O Sporting de Braga tem um registo negativo frente a formações ucranianas nas competições europeias (quatro empates e seis derrotas», mas Ricardo Horta espera colocar um ponto final nesse ciclo: «Sabemos disso, que o balanço não está a nosso favor, mas queremos acabar com essa malapata e, se entrarmos muito fortes em jogo, vamos conseguir terminar com esse ciclo sem vencer as equipas ucranianas.»

Galeno e Schettine estão em dúvida no Sp. Braga.