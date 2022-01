A maior novidade na ficha de jogo do Sp. Braga-Moreirense foi a ausência de Galeno.

O avançado brasileiro está a contas com problemas físicos e, por isso, não estava sequer no banco de suplentes dos arsenalistas.

No final da partida, Carlos Carvalhal foi confrontado com a possibilidade de o jogador deixar o clube ainda neste mercado e explicou as queixas físicas que já tinham motivado a sua substituição diante do Sporting.

«Não sei de nada, ninguém conversou comigo sobre isso. O Galeno não avançou porque não estava em condições de o fazer. Saiu a abanar a cabeça [em Alvalade]. Até disse que lhe ia oferecer um colar [cervical] para não abanar tanto a cabeça. Saiu com queixas. No outro jogo decidimos incorporá-lo, por ser um jogo importante, mas deu continuidade às dores que tinha, então entendemos parar e esperar que possa recuperar para o dérbi de sábado», afirmou.

Do lado contrário, Walterson também falhou o jogo por ter testado positivo à covid-19.