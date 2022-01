O Sp. Braga anunciou a renovação de contrato com o jovem Luís Asué até 2024.

Aos órgãos de comunicação do clube, Asué sublinhou que o prolongamento do vínculo com o emblema minhoto «é um sinal de confiança do clube» e definiu como objetivo «chegar à equipa A».

O avançado de 20 anos comentou ainda a recente convocatória para a Taça das Nações Africanas (CAN), onde vai representar a Guiné Equatorial.

«É uma grande oportunidade para mim e para o clube. É muito bom ser convocado tão novo para uma competição tão importante. É um sentimento incrível. Já tinha sido chamado para qualificações, mas agora é um patamar ainda mais elevado.»

A cumprir a terceira temporada nos minhotos, Asué tem estado em bom plano na equipa de sub-23 dos arsenalistas. Na Liga Revelação, já marcou cinco golos e distribuiu duas assistências em nove partidas.