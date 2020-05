O Sporting anunciou esta segunda-feira que o vice-presidente Filipe Osório de Castro e o vogal Rahim Ahamad estão de saída de clube.

Em comunicado, os leões informam que os dois dirigentes abandonam os respetivos cargos devido a «motivos pessoais e profissionais, consequência da crise mundial gerada pela pandemia de covid-19».

Esclarece ainda o Sporting que, assim, André Cymbron assume a posição de vogal do Conselho Diretivo. Pedro Lancastre fica com a pasta do Património, Alexandre Ferreira com a dos sócios e museus, André Bernardo com a do marketing e área comercial e Miguel Nogueira com a área institucional. Os restantes membros mantêm as mesmas funções.