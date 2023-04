Um dia depois de se ter estreado na ficha de jogo na equipa principal do Sporting – não saiu do banco com o Santa Clara – Afonso Moreira marcou o golo da equipa B dos leões no empate com o V. Setúbal (1-1).

O jovem extremo marcou aos 48m o seu terceiro golo da época, ele que leva 21 jogos na equipa secundária do Sporting, na Liga3.