Frederico Varandas esteve esta terça-feira no velório de Alexandre Baptista, que se realizou na Basílica da Estrela, em Lisboa, tendo falado aos jornalistas à saída das capelas exequiais.

Recorde-se que Alexandre Baptista fez a formação no Sporting e alinhou em 163 jogos pelos leões, tendo conquistado dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e a Taça dos Clubes Vencedores das Taças, em 1964, numa final disputada perante os húngaros do MTK Budapeste, em Antuérpia, na Bélgica.

Para além disso, foi onze vezes internacional e foi titular na fase final do Mundial 66, que terminou com Portugal no terceiro lugar, naquela que é até hoje a melhor participação de sempre da Seleção Nacional num Campeonato do Mundo.

«Alexandre Baptista foi um grande sportinguista e um dos heróis da conquista da Taça das Taças, mas para além de ser um grande futebolista, era uma pessoa superiormente inteligente e extremamente educada. Se eu pudesse exemplificar da melhor forma, era uma das pessoas que encarnava na perfeição os valores do Sporting», referiu Frederico Varandas.

«Partiu, mas ficará para sempre na história do nosso Sporting.»