Mikel Arteta defende não haver favoritos diante do Sporting, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e que as duas equipas terão vida difícil, até porque, assumiu, vários jogadores da equipa londrina viajaram para Lisboa doentes.

«Trouxemos alguns jogadores doentes e amanhã [quinta-feira] saberão quem está disponível. Vamos ver como evoluem. Estamos a tentar garantir que os jogadores recuperem e possam jogar. Estas baixas acontecem. Lidamos com as coisas à medida que vão surgindo. Esperamos ter os jogadores em forma para vencer o jogo», começou por dizer.

O treinador espanhol elogiou as ideias de Ruben Amorim e a dinâmica que impõe na equipa como pontos fortes, motivo pelo qual, considera, não há favoritos nesta eliminatória.

«A força do Sporting é a ideia do treinador, que é muito clara. A dinâmica da equipa é muito boa. O Sporting é uma equipa muito competitiva e vamos estar preparados para os defrontar. Tanto o Arsenal como o Sporting vão ter vida difícil neste jogo. As duas equipas são muito competitivas e vão querer ganhar», acredita.

Arteta confessou ter conversado com Fábio Vieira sobre a forma de jogar do Sporting, mas não revelou se vai apostar de início no médio ex-FC Porto.

«O Fábio Vieira é opção para o jogo. Claro que falámos com ele sobre o Sporting. Foi a primeira coisa que fizemos. É ótimo quando temos jogadores que conhecem o país e o adversário. Ele deu-nos informações bastantes válidas e valiosas», elogiou.