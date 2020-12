Tudo igual na frente da corrida ao prémio de melhor marcador da Liga: Pedro Gonçalves lidera com dez golos, mais três do que Rodrigo Pinho, do Marítimo, e Thiago Santana, do Santa Clara (este último até já deixou o campeonato português).

Entre os sete da frente, de resto, ninguém marcou nesta 11ª jornada, porque os maiores destaques vão para Taremi (FC Porto), Joel Tagueu (Marítimo) e Ricardo Horta (Sp. Braga), que bisaram e subiram todos ao oitavo lugar da lista.

Lista dos melhores marcadores:

10 Golos:

Pedro Gonçalves (Sporting)

7 Golos:

Rodrigo Pinho (Marítimo)

Thiago Santana (Santa Clara)

6 Golos:

Haris Seferovic (Benfica)

5 Golos:

Luca Waldschmidt (Benfica)

Moussa Marega (FC Porto)

Sérgio Oliveira (FC Porto)

4 Golos:

Rúben Lameiras (Famalicão)

Ryan Gauld (Farense)

Mehdi Taremi (FC Porto)

Joel Tagueu (Marítimo)

Brayan Riascos (Nacional)

Ricardo Horta (Sp. Braga)

André André (V. Guimarães)