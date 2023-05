Os adeptos do Benfica que não têm bilhete para a caixa de segurança estão a ser alocados todos no mesmo sítio o que já provocou desacatos nas bancadas, com adeptos do Sporting.

Esses seguidores encarnados estão a ser aglomerados junto à caixa de segurança, o local onde ficam sempre os adeptos encarnados no dérbi, e cujos bilhetes são vendidos pelo clube da Luz.

No entanto, como se vê pelo vídeo publicado numa rede social por um adepto, já houve problemas.