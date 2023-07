Só falta o «sim» de Youssef Chermiti para que o jovem avançado de 19 anos deixe o Sporting para rumar à Premier League e reforçar o Everton.

Quem o confirma é o pai do jogador em declarações exclusivas ao Maisfutebol.

«Fomos informados no dia de ontem [domingo] que o Sporting tem um princípio de acordo para transferir o Youssef. Agora, iremos analisar, com calma, a proposta que o Everton acabou de nos apresentar», afirmou ao nosso jornal, Noureddine Chermiti, que prefere não detalhar os moldes do contrato que o avançado de 19 anos tem em mãos.

Chermiti está assim a um passo de rumar à Premier League.

A informação de haver um princípio de acordo foi avançada ao início da tarde desta segunda-feira pelo jornalista Fabrizio Romano, com o site Zerozero a dar conta de um acordo entre as duas partes por 15 milhões de euros.

Segundo é possível apurar neste momento, além deste valor fixo, o Sporting poderá encaixar até mais cinco milhões de euros por objetivos, além de ficar com uma percentagem de 10 por cento numa futura venda.

Chermiti estreou-se na equipa principal do Sporting na última época, tendo apontado três golos e duas assistências em 22 jogos.

O internacional português sub-19 tem ainda contrato com os leões até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.