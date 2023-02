Declarações de Coates na flash interview após a goleada do Sporting na Dinamarca sobre o Midtyjlland, por 4-0, num jogo que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa:

«No começo do jogo sabíamos que eles iam pressionar. Depois, com o nosso golo e a expulsão deles as coisas tornaram-se mais fáceis, ainda mais depois do golo do Pote. A equipa apareceu e mostrou que tem qualidade e capacidade para enfrentar estes momentos. Hoje foi um dia importante. A expulsão ajudou. Onze contra onze é um jogo mais competitivo e equilibrado. Com um a menos fica mais complicado, e nós também já estivemos nessa posição.»

[Sobre os adversários no sorteio] «Queremos continuar em frente nesta competição. Temos de estar preparados para enfrentar qualquer equipa.»