Sebastián Coates é baixa confirmada para a receção do Sporting ao FC Porto, avançou a CNN Portugal.

O capitão do conjunto verde e branco está a contas com um problema físico e não poderá ser opção para Ruben Amorim no eixo da defensiva leonina.

Além de Coates, diga-se, St. Juste também já era baixa confirmada para o clássico, isto no que a defesas-centrais diz respeito.

O Sporting recebe o FC Porto esta noite, a partir das 20h15, em jogo da 14.ª jornada da Liga. SIGA AQUI A PARTIDA AO MINUTO.