O Sporting informou que o médio Daniel Bragança foi operado na última segunda-feira, depois de ter sofrido uma lesão grave, no encontro de preparação com o Estoril.

Numa nota publicada no sítio oficial, os leões referem que o internacional sub-21 português iniciou o «processo de reabilitação».

No seguimento do estágio de pré-época em Lagos, o Sporting treinou nesta terça-feira e o único ausente foi o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste, que continuou a realizar tratamento, já que recupera de uma entorse no tornozelo direito.

O Sporting, refira-se entra em campo na quarta-feira, diante do vice-campeão belga, Saint Gilloise, às 19h00, no Estádio da Belavista.