Seis de agosto de 2023. Neste domingo cumprem-se 20 anos da inauguração do novo Estádio José Alvalade e o Sporting assinalou a efeméride com o lançamento de um terceiro equipamento.

E bastante simbólico, diga-se de passagem! A nova «pele» do leão é inspirada num dos equipamentos utilizados pela equipa lisboeta na época 2003/04 e, também, na segunda parte desse tal jogo de inauguração do novo estádio diante do Manchester United.

A referência a Cristiano Ronaldo, com um CR7 inscrito no lugar habitualmente ocupado pela marca de equipamentos desportivos é uma das grandes novidades. Recorde-se que o jogo da inauguração agora já «adulto» Estádio José Alvalade foi o último no Sporting do avançado português, que se transferiu de seguida para o Manchester United.

«Voltámos a este momento, recuperámos o melhor desse dia, o melhor destes 20 anos e o melhor do que é Made In Sporting. Convidamos-te agora a regressar ao futuro, 20 anos à frente e cinco Bolas de Ouro depois. É dia 6 de agosto de 2023», lê-se no site oficial dos leões.

A camisola já está à venda e tem o preço base de 95 euros, com desconto para sócios.