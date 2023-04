Ricardo Esgaio, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV, após o jogo com o Famalicão que terminou com vitória leonina por 2-1:

«Quero agradecer aos meus colegas que me ajudaram durante o jogo e durante a época. Agradecer a eles e a toda a gente no Sporting que me ajudou a chegar onde estou hoje. E com muito orgulho que recebo este prémio (de melhor em campo) e marquei o golo. Já andava a tentar há alguns jogos, saiu hoje, fico feliz. Já o procurava há bastante tempo, mas é só um golo. É continuar a trabalhar. Quero dedicar à minha família pelos maus momentos que passei esta época. Famalicão tem jogadores de qualidade, como demonstrou durante a semana com o FC Porto, mas temos as nossas armas.