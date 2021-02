Num vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver que Francisco Conceição deixou Pedro Porro de mão estendida ainda no relvado do Dragão, após o empate no clássico entre FC Porto e Sporting.

Ora, já este domingo, o lateral espanhol pediu «respeito» ao jovem jogador dos azuis e brancos, apesar de reconhecer que os nervos estão à flor da pele durante os jogos.

«Entendo que pudesse estar com a cabeça quente, tal como eu durante o jogo, mas quando o árbitro apita tens de ter valores e respeitar o adversário. Chamar-me filho da p*** não creio que seja o melhor. Está tudo bem, sportinguistas. Seguimos», escreveu Porro, também nas redes.

Refira-se que FC Porto e Sporting empataram na noite de domingo (0-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga. Os leões mantêm assim os dez pontos de vantagem sobre os dragões.