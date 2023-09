Foram dadas a conhecer nos últimos dias as notas dos jogadores do antigo FIFA, simulador de futebol que agora se chama FC24.

O Sporting lançou um desafio a quatro dos seus atletas para adivinharem os ratings de características especificas e da média geral.

E foi numa animada conversa que Pote, Essugo, Daniel Bragança e Gyokeres trocaram «cartas». Pote parece ser aquele que melhor conhece as características dos companheiros e as normas do jogo e, segundo o camisola 8 dos leões, Gyokeres pensa que joga com… Messi.

O melhor é mesmo ver.