Cinco anos depois, Guitta está de saída da equipa de futsal do Sporting. O guarda-redes brasileiro vai jogar na Rússia, no Ukhta, mas em diálogo com adeptos leoninos, nas redes sociais, garante que a mudança não está relacionada com os salários oferecidos pela equipa russa.

«A minha saída não tem a ver com aquilo que vou ganhar na Rússia. A opção de sair só se tornou realidade depois de o Sporting ter feito uma proposta por menos do que eu ganho hoje», justificou o guarda-redes brasileiro.

Guitta, nascido Thiago Mendes Rocha há 36 anos, marcou o futsal do Sporting pela qualidade tanto na baliza, como a jogar com os pés. De leão ao peito foi campeão de Portugal em três ocasiões, ganhou três vezes a Taça de Portugal e a Supertaça, ergueu duas vezes a Taça da Liga e festejou duas vezes o título europeu.