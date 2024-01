O Sporting está a ultimar o acordo com o AZ Alkmaar para a cedência de Gonçalo Esteves ao clube dos Países Baixos.

O lateral-direito de 19 anos vai rumar ao atual 4.º classificado da Eredivisie por empréstimo válido até ao final da época.

Formado no FC Porto, Gonçalo Esteves foi contratado pelos leões a pedido de Ruben Amorim em 2021/22. Nessa temporada, ainda foi utilizado por dez vezes na equipa principal, como alternativa a Pedro Porro.

Na época passada esteve cedido ao Estoril até à viragem do ano, regressando a Alvalade para a segunda metade da época, na qual atuou pela equipa B e pelos sub-19 na melhor UEFA Youth League da história do Sporting, que, curiosamente, caiu nas meias-finais diante do AZ Alkmaar, que acabaria por vencer a competição.

No AZ, Gonçalo Esteves que fez apenas um jogo pela equipa B do Sporting em 2023/24, vai ser companheiro de equipa de Alexandre Penetra e Tiago Dantas.