O Benfica apresentou três centrais de início, em Alvalade, mas logo na fase inicial do dérbi perdeu um: Jardel lesionou-se num «sprint» com Nuno Santos e saiu com uma lesão muscular, ao minuto 11.

Com Todibo «devolvido» ao Barcelona e emprestado agora ao Nice, e Ferro também no Valência, o Benfica não tinha qualquer central no banco, até porque Lucas Veríssimo e Conti só foram inscritos nesta segunda-feira, último dia do mercado de transferências.

Perante esta contrariedade, João de Deus teve de lançar Gabriel mas manteve o esquema de três centrais, recuando Weigl.