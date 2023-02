Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da SIC Notícias, após o empate dos leões em casa com o Midtjylland.

«Começámos bem, mas fomos perdendo confiança ao longo do jogo. Sentimos muito o ambiente. Já vivi isto como jogador e vi os melhores passarem por isto também [contestação dos adeptos]. Mas não posso acusar os jogadores de nada. Só de não estarmos a jogar bem, mas isso é responsabilidade minha e temos de mudar isso.

Não perdemos a eliminatória, empatámos. Foi quebrada a ligação aos adeptos devido aos maus resultados. Mas por mais difícil que seja de entender, não posso acusar os jogadores de nada. »

[como se ultrapassa uma fase assim?]

«Temos de ganhar e marcar. Eles fizeram dois remates, o Adán fez uma grande defesa e no único remate a seguir marcaram golo. Importante é os jogadores terem a noção de que as coisas são fáceis e nós estamos a complicar. Se forem precisos dez minutos para chegar à frente, vamos demorar o tempo que for preciso. Independentemente do que se está a passar fora do campo. Percebo que as pessoas tenham pressa para marcarmos golos, mas temos de fazer nos jogos o que treinamos.

Repito: já vi os melhores jogadores, em clubes grandes, a sentir o mesmo que eles estão a sentir. Hoje não deram mais porque não conseguiram, mas a atitude esteve lá. Mas as pernas deles pesavam 200 quilos e a bola parecia quadrada. Temos duas opções: ou criticá-los, ou ajudá-los a ultrapassar isto. E vamos ajudá-los. Vamos trabalhar o mais básico do nosso jogo para ir ganhar a Chaves.»