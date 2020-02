A polémica revista aos adeptos em Alvalade, que obrigava a descalçarem-se antes do jogo da Liga Europa com o Basakeshir, já ecoou no país vizinho. O «As» escreveu: «Se queres ver o Sporting, tens de tirar os sapatos».

«Antes do jogo aconteceu algo que seria muito importante durante o confronto: a polícia e os membros da segurança do estádio dedicaram-se a inspecionar minuciosamente todos os adeptos, deixando-os descalços, um por um, para garantir que não introduzissem nenhum objeto proibido», pode ler-se.

Recorde-se que, à entrada do estádio, os adeptos foram sujeitos a uma revista minuciosa, de forma a evitar a entrada de engenhos pirotécnicos que poderiam valer multas pesadas para o clube leonino.

Os adeptos ficaram desagradados e cantaram com os sapatos na mão, em protesto por terem sido obrigados a descalçar-se para entrar em Alvalade.