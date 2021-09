Ruben Amorim confirmou que Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves não serão opção para o jogo da sexta jornada da Liga diante do Estoril.



«O Tiago Tomás entrou no último jogo e não teve nenhuma recaída. O Inácio não está para este nem jogo nem estará no próximo, vai demorar um bocadinho. O Pote também não vai estar. Não quero fazer de médico, mas o Pote ainda nem começou no campo. Não aceleramos nada, vivemos dos jovens e precisamos que estejam no seu melhor. Estarão outros que vão estar preparados e que precisam destes momentos», adiantou, em conferência de imprensa.



Luís Neto conquistou recentemente a titular na equipa do Sporting. O defesa termina contrato no final da temporada, mas o técnico dos campeões nacionais recusou abordar o assunto nesta altura.



«Neto? É muito cedo para falar da próxima época. Estamos muito contentes com ele. Ele foi para o banco, ganhou o lugar, perdeu-o e agora ganhou outra vez. É o exemplo do que deve ser um jogador e com este treinador sabe que pode sempre dar a volta. É jogador do Sporting e estamos muito felizes com ele. É um exemplo», limitou-se a dizer.



Amorim recusou revelar se Sarabia vai jogar ou não de início no António Coimbra da Mota. «É mais uma opção, poderá jogar. Vamos ver», atirou.