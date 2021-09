A goleada caseira frente ao Ajax, para a Liga dos Campeões, foi um dos temas da conversa de Ruben Amorim com os jornalistas. O técnico do Sporting admitiu que a «pancada foi muito forte» e que se sentiu no ambiente do grupo na preparação para o Estoril.



«Não sei qual será a reação. Foi uma pancada muito forte, é normal. A equipa tem o espírito que tem e quando há estas derrotas, é normal que se sinta no ambiente. Nada melhor que um jogo. Olhamos para o Estoril, mas muito para a nossa equipa. Podemos estar com toda a psicologia, mas o melhor é durante o treino explicar como pressionamos ou trabalhamos a bola. Isso dá segurança aos jogadores e mostra por que razão somos uma excelente equipa. Depois de a bola começar a rolar tudo se esquece», referiu, em conferência de imprensa.



«Doeu a toda a gente: aos jogadores, à equipa técnica e aos adeptos. A ilusão é sempre muito grande, confiam muito na equipa, eu confio nos jogadores e eles em mim. Fomos claramente de peito aberto e estamos sempre a aprender. Faz parte. Volto a dizer: uma equipa que sente o jogo como a nossa, não se pode ter os dois lado da moeda. Sente-se bastante, mas pode-se sempre dar a volta», acrescentou.



O Sporting joga na Amoreira, ante o Estoril, este domingo às 20h30.